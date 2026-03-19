El Bidasoa Irun ha alcanzado un acuerdo con el jugador Niko Mindegia para su incorporación de cara a la próxima temporada 2026-27, según ha informado el club este jueves.

Niko Mindegia (Santesteban, 19 de julio de 1988) ha desarrollado su carrera en el balonmano europeo, militando en clubes como el Orlen Wisla Plock, Pick Szeged y Toulouse entre otros, destacando por su capacidad organizativa y su compromiso en ambas fases del juego.

Por su parte, Mindegia ha mostrado su satisfacción por unirse al proyecto bidasotarra: “Es un fichaje muy ilusionante, ya que siempre he tenido las ganas de jugar en el Bidasoa y ha llegado el momento. Físicamente estoy bien, porque sé que estar aquí es una responsabilidad muy grande, ya que es un gran club, y los que somos de aquí queremos mucho al Bidasoa y me veo bien físicamente para estar aquí”, concluyó el jugador doneztebarra.