Grave lesión de rodilla de Unai Barreto
El jugador de Irudek Bidasoa-Irun, Unai Barreto, ha sido sometido a pruebas médicas tras la torsión sufrida en la rodilla izquierda en el partido ante el THW Kiel de la EHF European League, que han confirmado una rotura completa del ligamento cruzado anterior, acompañada de roturas periféricas en ambos meniscos, según ha informado este lunes el club irundarra.
El jugador deberá ser intervenido quirúrgicamente y la evolución marcará el tiempo de recuperación que se prolongará en cualquier caso varios meses.
El club guipuzcoano ha querido trasladar todo su apoyo y ánimo a Barreto en este momento: “Estamos convencidos de que, con su trabajo, esfuerzo y el acompañamiento de todo el club y la afición, volverá más fuerte”.
