Bidasoa-Irun renueva a Leo Maciel hasta 2027 y anuncia la salida de Nacho Valles

El Irudek Bidasoa-Irun ha oficializado la continuidad del portero argentino Leo Maciel, quien ha ampliado su contrato hasta 2027 tras consolidarse como una pieza clave en el equipo. El club ha querido destacar el valor que tiene en el equipo, “su experiencia ha resultado clave dentro del vestuario, aportando liderazgo, profesionalidad y estabilidad al grupo”. En la presente campaña ha participado en más de una veintena de encuentros, firmando actuaciones destacadas tanto en competiciones nacionales como europeas, lo que ha reforzado la confianza del club en su figura.

Por otro lado, la entidad bidasotarra ha comunicado que Nacho Valles no continuará en el proyecto para la próxima temporada. El central madrileño ha disputado 37 partidos oficiales desde su llegada, desde el club han querido agradecerle su “profesionalidad, compromiso y el rendimiento ofrecido durante su etapa defendiendo nuestra camiseta”, destacando que “su trabajo diario, implicación con el grupo y aportación deportiva han sido importantes para el equipo a lo largo de esta temporada”.