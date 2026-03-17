Bidasoa-Irun renueva a Leo Maciel hasta 2027 y anuncia la salida de Nacho Valles
El Irudek Bidasoa-Irun ha oficializado la continuidad del portero argentino Leo Maciel, quien ha ampliado su contrato hasta 2027 tras consolidarse como una pieza clave en el equipo. El club ha querido destacar el valor que tiene en el equipo, “su experiencia ha resultado clave dentro del vestuario, aportando liderazgo, profesionalidad y estabilidad al grupo”. En la presente campaña ha participado en más de una veintena de encuentros, firmando actuaciones destacadas tanto en competiciones nacionales como europeas, lo que ha reforzado la confianza del club en su figura.
Por otro lado, la entidad bidasotarra ha comunicado que Nacho Valles no continuará en el proyecto para la próxima temporada. El central madrileño ha disputado 37 partidos oficiales desde su llegada, desde el club han querido agradecerle su “profesionalidad, compromiso y el rendimiento ofrecido durante su etapa defendiendo nuestra camiseta”, destacando que “su trabajo diario, implicación con el grupo y aportación deportiva han sido importantes para el equipo a lo largo de esta temporada”.
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Los de Mozas ha realizado un gran primer tiempo y han logrado minimizar al equipo galo para irse al descanso con empate a 18. Sin embargo, a la vuelta de vestuarios ha vuelto a faltar energía para sujetar a los franceses, a pesar de llegar con opciones de empatar al final del choque.
Grave lesión de rodilla de Unai Barreto
El jugador ha sido sometido a pruebas tras la torsión sufrida en la rodilla izquierda en el partido ante el THW Kiel, que han confirmado una rotura completa del ligamento cruzado anterior, acompañada de roturas periféricas en ambos meniscos.
El Bidasoa se queda fuera de Europa tras la estelar actuación de Wolff y la victoria del Montpellier
El conjunto irundarra ha perdido por 27-20 en la cancha del THW Kiel, líder del grupo. El Montpellier, por su parte, se ha impuesto al Flensburg, por lo que el Bidasoa se ha quedado sin opciones de pasar a cuartos de final.
El Bidasoa busca en Kiel seguir con opciones en la EHF European League, este martes
El equipo vasco, si perdiera en Alemania ante el Kiel, podría quedar sin posibilidades de continuar en la competición, en caso de que el Montpellier ganara ante el Flensburg; si el Bidasoa gana, o si lo hiciera el Flensburg, todo quedaría pendiente del partido Bidasoa-Montpellier del día 10.
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El Bidasoa-Irun se enfrentará este martes al Kiel en la EHF European League; el encuentro dará comienzo a las 20:45. El entrenador del equipo vasco ha subrayado lo especial que es este choque: "Uno se hace jugador o entrenador de balonmano por este tipo de partidos". EITB lo retransmitirá, a través de ETB4 y kirolakeitb.eus.
Bidasoa cae en Montpellier y se complica su clasificación (38-33)
El conjunto guipuzcoano ha perdonado en la primera parte al equipo galo, y en la segunda mitad ha perdido demasiados balones, que el conjunto francés ha aprovechado al contragolpe para finiquitar el partido.
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