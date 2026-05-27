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Maitane Etxeberria: “No conseguíamos meter gol y al final hemos ido todo el partido a remolque”

Maitane Etxeberria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Alvarez: “Ez dugu asmatu eta ez dugu jokatzeko lekua topatu”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Bera Bera ha perdido ante el Rocasa en el primer partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola. Maitane Etxeberria nos ha explicado que al principio "les ha costado mucho atacar" y que "es muy difícil darle la vuelta al partido ante alguien como el Rocasa".

El Rocasa Gran Canaria fue superior al Super Amara Bera Bera en el primer partido de la final
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