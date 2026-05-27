Maitane Etxeberria: “No conseguíamos meter gol y al final hemos ido todo el partido a remolque”
El Bera Bera ha perdido ante el Rocasa en el primer partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola. Maitane Etxeberria nos ha explicado que al principio "les ha costado mucho atacar" y que "es muy difícil darle la vuelta al partido ante alguien como el Rocasa".
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Rocasa se impone al Bera Bera en el primer partido de la final
En la primera parte, las canarias han sido superiores a las locales. En la segunda, las donostiarras han dado un paso al frente, pero no han sido capaces de llevarse el partido.
El Bera Bera inicia este miércoles la final de la Liga Guerreras Iberdrola, ante el Rocasa, en el Gasca
El primer partido de la final se jugará, en San Sebastián, a las 19:15 horas, en tanto que el segundo, en Telde (Gran Canaria), tendrá lugar el próximo domingo, a las 19:45 horas de Euskal Herria; si hiciera falta un tercer partido, sería el miércoles 3 de junio, en San Sebastián. EITB va a emitir en directo la final.
Imanol Álvarez: “Queremos seguir ganando, queremos otro triplete”
Imanol Alavarez, entrenador del Bera Bera, ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de la Final de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo donostiarra se enfrentará al Rocasa en la final que se dividirá en dos o tres partidos.
Super Amara Bera Bera disputará la final por el título de liga tras eliminar al Porriño
Las de Imanol Álvarez han logrado el billete para la final gracias a la ventaja de cuatro que obtuvieron en el partido de ida que jugaron en tierras gallegas, ya que el encuetro de vuelta en el Gasca ha terminado con un empate a 33. Bera Bera se medirá en la final al Rocasa Gran Canaria.
Elba Álvarez: “Allí hicimos un buen trabajo y eso nos ha servido para estar en la final”
La jugadora del Super Amara Bera Bera, Elba Álvarez, se ha mostrado muy contenta tras lograr el pase a la final por el título de liga, aunque ha reconocido que el Porriño ha puesto las cosas muy difíciles en le partido de vuelta.
Micaela Rodrigues no seguirá en el Bera Bera la próxima temporada
Micaela Rodrigues acumula 66 partidos y 102 goles defendiendo la camiseta del Bera Bera.
Elba Álvarez renueva con el Bera Bera para la temporada 2026-2027
La jugadora ha sido nombrada MVP en la fase final de la Copa de la Reina que acaba de ganar el equipo vasco, y además ha sido la máxima goleadora de la competición.
Laura Hernández: “Estamos emocionadas y muy orgullosas”
Laura Hernández se ha mostrado muy satisfecha después de que Super Amara Bera Bera se haya adjudicado la Copa de la Reina ante su público.
Imanol Álvarez: “Es un sueño terminar así”
El entrenador del Super Amara Bera Bera, Imanol Álvarez, que abandonará el club a final de temporada, se ha mostrado emocionado tras conquistar su sexta y última Copa de la Reina con el conjunto donostiarra.