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Imanol Álvarez: “En el Bera Bera encontré una familia, una manera de hacer, y quiero disfrutar de eso”

Imanol Alvarezi elkarrizketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Alvarez: “Gustura bukatu nuen; ez gara txapeldunak, baina ondo gordeko dut bigarren postu hau”
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KIROLAK EITB

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Hemos estado con Imanol Álvarez tras dar por finalizada su etapa en el Bera Bera. Han quedado segundas en liga, pero el de Ermua está “muy orgulloso de ello”. Ahora, el quipo queda en manos de Jon Begiristain, que a su parecer es la persona más adecuada para el puesto, aun así, el exentrenador seguirá en el Bera Bera y acudiendo al Gasca.

Imanol Álvarez Bera Bera Balonmano

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