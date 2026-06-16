Bera Bera, inscrita para jugar en la Liga Europea 2026-2027

Super Amara Bera Bera ha completado los trámites exigidos por la Federación Europea de Balonmano (EHF), al entregar la documentación precisa y abonar la fianza de 10.000 euros necesaria para participar en la competición.

El club donostiarra confía en beneficiarse del nuevo criterio que aplicará la EHF para configurar las rondas previas. Según han informado desde el club, la federación europea “va a utilizar a priorizar el ranking de clubes sobre el federativo para disponer a los equipos en las rondas correspondientes”, lo que favorece al conjunto guipuzcoano, que han sido primeros en la Liga. El club considera "previsible" entrar en una ronda de la eliminatoria más avanzada que el Rocasa y disputar la eliminatoria de noviembre, lo que conllevaría a “evitar a grandes equipos”.

La pasada temporada, las donostiarras estuvieron a punto de clasificarse para la fase de grupos, pero cayeron en la tanda de penaltis de la eliminatoria ante el Dijon francés.