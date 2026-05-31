FINAL DE LIGA

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Elke Karsten e Imanol Álvarez coinciden en destacar el buen partido del Bera Bera en Gran Canaria, y felicitan al Rocasa por su título

Elke Karsten eta Imanol Alvarez (Bera Bera)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Alvarez: “Oso pozik nago taldearekin; nire iritziz, Rocasak merezi du Liga”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo donostiarra ha caído en Telde, por 26-23, en el segundo encuentro del play-off final de la Liga Guerreras Iberdrola; de esta forma, el Rocasa se ha hecho con el triunfo en el campeonato.

Balonmano Liga Guerreras Iberdrola Mujeres deportistas Imanol Álvarez Bera Bera

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