Copa de la Reina
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Optimismo en el Bera Bera, a las puertas de la Copa

Bera Bera
18:00 - 20:00

Imanol Álvarez, Maitane Etxeberria y Anne Erauskin. Imagen: EiTB Media

Euskaraz irakurri: Pozik eta gogotsu dago Bera Bera, Koparen atarian
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KIROLAK EITB

Última actualización

Junto al entrenador Imanol Álvarez, Anne Erauskin y Maitane Etxeberria han comparecido en rueda de prensa para relatar cómo se encuentran a las puertas del partido de la Copa de la Reina.

El Bera Bera gana 24-20 al Sporting de La Rioja y se clasifica para semifinales
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