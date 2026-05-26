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Imanol Álvarez: “Queremos seguir ganando, queremos otro triplete”

Imanol Alvarez, Bera Berako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Imanol Álvarez, entrenador del Bera Bera.
Euskaraz irakurri: Imanol Alvarez: “Taldea finala jokatzeko prest dago; ondo gaude eta dena emango dugu”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Imanol Alavarez, entrenador del Bera Bera, ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de la Final de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo donostiarra se enfrentará al Rocasa en la final que se dividirá en dos o tres partidos.

Liga Guerreras Iberdrola Imanol Álvarez Bera Bera Balonmano Mujeres deportistas

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