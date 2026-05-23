Elba Álvarez: “Allí hicimos un buen trabajo y eso nos ha servido para estar en la final”
La jugadora del Super Amara Bera Bera, Elba Álvarez, se ha mostrado muy contenta tras lograr el pase a la final por el título de liga, aunque ha reconocido que el Porriño ha puesto las cosas muy difíciles en le partido de vuelta.
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Super Amara Bera Bera disputará la final por el título de liga tras eliminar al Porriño
Las de Imanol Álvarez se impusieron a domicilio en el partido de ida (28-32) que jugaron en tierras gallegas, mientras que este sábado el encuentro del Gasca ha terminado con un empate a 33.
Micaela Rodrigues no seguirá en el Bera Bera la próxima temporada
Micaela Rodrigues acumula 66 partidos y 102 goles defendiendo la camiseta del Bera Bera.
Elba Álvarez renueva con el Bera Bera para la temporada 2026-2027
La jugadora ha sido nombrada MVP en la fase final de la Copa de la Reina que acaba de ganar el equipo vasco, y además ha sido la máxima goleadora de la competición.
Laura Hernández: “Estamos emocionadas y muy orgullosas”
Laura Hernández se ha mostrado muy satisfecha después de que Super Amara Bera Bera se haya adjudicado la Copa de la Reina ante su público.
Imanol Álvarez: “Es un sueño terminar así”
El entrenador del Super Amara Bera Bera, Imanol Álvarez, que abandonará el club a final de temporada, se ha mostrado emocionado tras conquistar su sexta y última Copa de la Reina con el conjunto donostiarra.
Las jugadoras y la afición del Bera Bera celebran con entusiasmo la victoria en la Copa
El Super Amara Bera Bera ha conquistado su cuarta Copa de la Reina consecutiva, la décima en el palmarés del equipo. Tanto el equipo como la afición lo han querido celebrar a lo grande.
El Bera Bera hace historia conquistando su décima Copa de la Reina, cuarta consecutiva (26-21)
El conjunto donostiarra agranda aún mas su leyenda ganando en la final a un Atlético Guardés que ha notado mucho la exigencia de jugar tres partidos en tres días.
Final de la Copa de la Reina: Bera Bera vs. Atlético Guardés
Emisión en directo de la final de la Copa de la Reina de balonmano entre Super Amara Bera Bera y Mecaia Atlético Guardés.
Elke Karsten: “Nos queda una final y hay que ganarla"
Super Amara Bera Bera disputa este domingo la final de la Copa de la Reina tras superar al Elda en semifinales por 25-23.