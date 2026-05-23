LIGA GUERRERAS IBERDROLA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Elba Álvarez: “Allí hicimos un buen trabajo y eso nos ha servido para estar en la final”

Elba Alvarez Bera Bera
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La jugadora del Super Amara Bera Bera, Elba Álvarez, se ha mostrado muy contenta tras lograr el pase a la final por el título de liga, aunque ha reconocido que el Porriño ha puesto las cosas muy difíciles en le partido de vuelta. 

Bera Bera Balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X