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El Ibaeta Basket pasa a llamarse Mirai Euskotren

Después de doce temporadas con IDK Elektronika como patrocinador principal, el equipo donostiarra cambia de nombre, y, desde la campaña 2026-2027, se llamará Mirai Euskotren.
Mirai Euskotren
Mirai Euskotren ha presentado este martes su nueva denominación. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ibaeta Basketek Mirai Euskotren izena izango du, aurrerantzean
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Ibaeta Basket pasa a llamarse Mirai Euskotren, tal y como ha anunciado este martes el club guipuzcoano.

Después de doce temporadas con IDK Elektronika como patrocinador principal, el equipo donostiarra cambia de nombre, y, desde la campaña 2026-2027, se llamará Mirai Euskotren.

El Ibaeta Basket ha precisado que IDK Elektronika pertenece, desde 2023, al grupo Mirai, que pasará a ser el patrocinador principal del conjunto que entrena Azu Muguruza.

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