El Ibaeta Basket pasa a llamarse Mirai Euskotren
El Ibaeta Basket pasa a llamarse Mirai Euskotren, tal y como ha anunciado este martes el club guipuzcoano.
Después de doce temporadas con IDK Elektronika como patrocinador principal, el equipo donostiarra cambia de nombre, y, desde la campaña 2026-2027, se llamará Mirai Euskotren.
El Ibaeta Basket ha precisado que IDK Elektronika pertenece, desde 2023, al grupo Mirai, que pasará a ser el patrocinador principal del conjunto que entrena Azu Muguruza.
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