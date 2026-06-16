El Ibaeta Basket pasa a llamarse Mirai Euskotren, tal y como ha anunciado este martes el club guipuzcoano.

Después de doce temporadas con IDK Elektronika como patrocinador principal, el equipo donostiarra cambia de nombre, y, desde la campaña 2026-2027, se llamará Mirai Euskotren.

El Ibaeta Basket ha precisado que IDK Elektronika pertenece, desde 2023, al grupo Mirai, que pasará a ser el patrocinador principal del conjunto que entrena Azu Muguruza.