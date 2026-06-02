El IDK Euskotren ficha a la pívot Sacha Washington

El IDK Euskotren ha fichado a Sacha Washington, según ha informado este martes el propio club guipuzcoano. La nueva jugadora del equipo vasco tiene 23 años, y mide 1,88: “Viene a hacernos volar alto”, señala el IDK Euskotren sobre la estadounidense, que llega desde la Universidad de Vanderbilt.

Washington es, de esta forma, el segundo fichaje del IDK Euskotren para la temporada 2026-27, después del de Imani Tate.