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El IDK Euskotren ficha a la pívot Sacha Washington

La nueva jugadora del equipo vasco tiene 23 años, y mide 1,88: “Viene a hacernos volar alto”, señala el IDK Euskotren sobre la estadounidense, que llega desde la Universidad de Vanderbilt.
Sacha Washington (IDK Euskotren)
Sacha Washington jugará en el IDK Euskotren en la temporada 2026-2027. Foto: IDK Euskotren.
Euskaraz irakurri: IDK Euskotrenek Sacha Washington pibota fitxatu du
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El IDK Euskotren ha fichado a Sacha Washington, según ha informado este martes el propio club guipuzcoano. La nueva jugadora del equipo vasco tiene 23 años, y mide 1,88: “Viene a hacernos volar alto”, señala el IDK Euskotren sobre la estadounidense, que llega desde la Universidad de Vanderbilt.

Washington es, de esta forma, el segundo fichaje del IDK Euskotren para la temporada 2026-27, después del de Imani Tate.

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