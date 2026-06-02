El IDK Euskotren ficha a la pívot Sacha Washington
El IDK Euskotren ha fichado a Sacha Washington, según ha informado este martes el propio club guipuzcoano. La nueva jugadora del equipo vasco tiene 23 años, y mide 1,88: “Viene a hacernos volar alto”, señala el IDK Euskotren sobre la estadounidense, que llega desde la Universidad de Vanderbilt.
Washington es, de esta forma, el segundo fichaje del IDK Euskotren para la temporada 2026-27, después del de Imani Tate.
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La escolta catalana ha jugado durante dos temporadas en el equipo guipuzcoano, al que llegó, en 2024, desde el Lointek Gernika.
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La jugadora, además, ha sido convocada por Atlanta Dreams, de la WNBA, para acudir a su “training camp”; el club vasco ha facilitado su salida, pero, antes, se ha asegurado la renovación de la escolta.
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