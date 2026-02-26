El Lointek Gernika ficha a Isabelle Bourne, hasta el final de la temporada 2025-2026
El Lointek Gernika Bizkaia ha fichado a la jugadora Isabelle Bourne hasta el final de la temporada 2025-2026, tal y como ha informado este jueves el club vasco. La jugadora australiana llega al equipo vizcaíno desde la Liga de Australia, donde, en la última temporada, ha promediado 16 puntos y 5,4 rebotes por partido.
Según el Lointek Gernika, Bourne puede jugar en las posiciones de cuatro y de cinco, y “destaca tanto por su energía como por su versatilidad, con capacidad de tiro y mucha fortaleza”. Su nuevo equipo espera de ella que sea “de gran ayuda, en estas últimas jornadas de Liga”.
