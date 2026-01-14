El Villeneuve d’Ascq vence con autoridad al Lointek Gernika (62-85)

El Villeneuve d’Ascq LM ha superado al Lointek Gernika Bizkaia en Maloste por 62-85, ha infligido una dura derrota al conjunto local y ha tomado una renta de 23 puntos en el duelo de ida de los octavos de final de la Eurocopa Femenina.

El equipo francés se ha mostrado superior desde el inicio, marcando diferencias en todos los cuartos y controlando el ritmo del partido, que solo ha aflojado ligeramente en el tramo final.

El equipo visitante lo han liderado principalmente las exteriores Emmanuelle Tahane, Ameryst Alston y Alexis Peterson, bien secundadas por el poder interior de Sokhna Fall y Alexia Chery, mientras que en el Gernika solo han destacado el arranque de Ángela Salvadores y algunas rachas aisladas de Emily Bessoir y Laura Westerik.

El conjunto de Lucas Fernández no ha podido frenar la intensidad y el acierto de las campeónas, que ha dejado la eliminatoria muy encarrilada, y ahora ha quedado obligado a buscar una complicada remontada el próximo miércoles en Francia para seguir con vida en la competición.

Además del partido, el Lointek Gernika Bizkaia ha confirmado este miércoles el fin de la etapa de la pívot serbia Sara Krnjic en el club. La interior, de 34 años, ha participado en seis partidos de Liga Femenina y otros seis de Eurocopa. Su salida se ha conocido un día después de que la entidad vizcaína haya confirmado el fichaje de la estadounidense Aaronette Vonleh.