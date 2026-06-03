Resumen
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los últimos tres minutos estropean el gran partido de los de Ponsarnau ante el Valencia (83-80)

VALENCIA, 03/06/2026. - El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, durante el primer partido del playoff de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto disputado este miércoles en el Roig Arena. EFE/Miguel Ángel Polo.
18:00 - 20:00
Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Valentzia Basket-Surne Bilbao partidaren laburpena (83-80), Endesa Ligako final-laurdenetako lehen neurketa
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket ha perdido ante el Valencia Basket el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa, con una remontada exprés de 13 puntos de los taronja en apenas tres minutos, que pone contra las cuerdas a los hombres de negro pese al notable partido que han firmado.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X