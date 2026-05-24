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Ponsarnau sobre Valverde: “Es para mí un referente y lo seguirá siendo siempre"

Jaume Ponsarnau
18:00 - 20:00
Jaume Ponsarnau. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Ponsarnau, Valverderi buruz: "Erreferentea da niretzat, eta beti izango da"
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KIROLAK EITB

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El entrenador del Surne Bilbao ha querido dirigir unas palabras a Ernesto Valverde, que acaba de cerrar su última etapa como entrenador del Athletic.

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LÉRIDA, 10/05/2026.- El alero de Hiopos Lleida, Oriol Paulí, entra a canasta ante el pívot del Surne Bilbao, Tryggvi Hlinason, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa que disputan hoy en el pabellón Barris Nord de Lleida. EFE/Álex López
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