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Tras ganar la FIBA Europe Cup, rinden homenaje a Surne Bilbao en Gernika

Bilbao Basketi omenaldia
18:00 - 20:00

Homenaje a Bilbao Basket en Gernika. Imagen: Europa Press

Euskaraz irakurri: FIBA Europa Kopa irabazita, Surne Bilbao omendu dute Gernikan
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KIROLAK EITB

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Tras ganar la FIBA Europe Cup, el Bilbao Basket ha sido homenajeado en la Batzarretxea de Gernika. Primero les han bailado un aurresku frente al árbol de Gernika, y después han entrado junto al grupo.

Baloncesto Bilbao Basket FIBA Europe Cup

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18:00 - 20:00
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