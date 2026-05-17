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El Surne Bilbao cae frente al Valencia (88-83)

VALENCIA, 17/05/2026.- El base del Valencia Sergio de Larrea (c) entra a canasta ante los jugadores del Bilbao Luke Petrasek (i) y Harald Frey (d) durante el encuentro de la jornada 31 de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Surne Bilbao celebrado este domingo en el pabellón Roig Arena de Valencia. EFE/ Miguel Ángel Polo
18:00 - 20:00
Valencia vs. Surne Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Valentziaren aurka galdu du (88-83)
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KIROLAK EITB

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El Valencia Basket ha hecho frente este domingo a la exhibición del escolta estadounidense del Surne Bilbao Justin Jaworski, con 31 puntos y 8 triples, para llevarse la victoria por 88-83 en la Liga Endesa.

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