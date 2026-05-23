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Normantas, Krampelj, Petrasek y Hilliard renuevan con el Surne Bilbao hasta 2028

Además de estos cuatro jugadores, tienen contrato en vigor Harald Frey, Tryggvi Hlinason, Aleix Font, Amar Sylla y Bassala Bagayoko. La única baja confirmada es la de Melwin Pantzar.
Surne Bilbaoko jokalariak
Jugadores del Surne Bilbao. Fotos: EFE / Montaje: EITB
Euskaraz irakurri: Normantasek, Krampeljek, Petrasek eta Hilliardek Surne Bilbaorekin berritu dute 2028ra arte
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao ha confirmado la ampliación del contrato hasta 2028 del lituano Margiris Normantas, el esloveno Martin Krampelj y los estadounidenses Luke Petrasek y Darrun Hilliard.

Además de estos cuatro jugadores tienen contrato en vigor con el club vasco para la próxima temporada el base noruego Harald Frey, el pívot islandés Tryggvi Hlinason y los cupos nacionales Aleix Font, Amar Sylla y Bassala Bagayoko.

La única baja confirmada hasta ahora en la plantilla de Jaume Ponsarnau, que recientemente extendió su contrato hasta 2029, es la de Melwin Pantzar. El base sueco ha jugado esta temporada en Bilbao cedido por Unicaja y el próximo curso se incorporará al equipo malagueño. 

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