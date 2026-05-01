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Ponsarnau: “Batera, hemos llegado todo lo lejos que podíamos llegar"

Jaume Ponsarnau
18:00 - 20:00
Jaume Ponsarnau. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ponsarnau: “Batera ahal izan dugun urrunen heldu gara"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos estado con Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao y reciente campeón de la FIBA Europe Cup por segundo año consecutivo. Nos ha contado los detalles de la final y la posterior celebración.

Baloncesto Bilbao Basket FIBA Europe Cup Jaume Ponsarnau

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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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