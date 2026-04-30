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Ponsarnau, desde el balcón del ayuntamiento: “Este grupo de jugadores es fantástico e impresionante"

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18:00 - 20:00
El técnico de Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, con el micrófono en el balcón del consistorio bilbaíno. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Jaume Ponsarnau Surne Bilbao taldeko entrenatzailearen hitzaldia Bilboko udaletxeko balkoitik, bigarren FIBA Europa Kopa irabazi ondoren
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KIROLAK EITB

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El técnico catalán ha remarcado que "vamos a contracorriente en todo, en ganar este título dos veces, como nadie, en ganar remontando, como nadie". "Pero, sobre todo, queremos ser nosotros, y ganar o perder, si algún día toca, a nuestra manera", ha agregado.

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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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