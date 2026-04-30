Canción
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Mikel Odriozola celebra la FIBE Europe Cup cantando el Txoriak Txori con la afición

Mikel Odriozola Txoriak Txori abesten
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Odriozolak FIBE Europe Cup txapelketa ospatuko du Txoriak Txori abestuz zaleekin
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador asistente del Surne Bilbao, ha celebrado el titulo conseguido cantando el Txoriak Txori desde el balcón del ayuntamiento con la ayuda de la afición.

Bilbao Basket

Te puede interesar

Hilliard-entrevista-FIBA-Europe-Cup-Surne-Bilbao
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hilliard, MVP de la final, emocionado: “No es fácil lo que hemos conseguido, es algo increíble"

El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X