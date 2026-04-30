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Harald Frey anima a la afición entonando el cántico de “jo ta ke"

Jo ta ke
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Harald Freyk zaleak animatu ditu “jo ta ke" abestiarekin
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KIROLAK EITB

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El base noruego, considerado por sus compañeros el líder del vestuario, ha puesto a saltar a la afición del Surne Bilbao con uno de los cánticos más escuchados en Miribilla.

Baloncesto FIBA Europe Cup Bilbao Basket

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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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