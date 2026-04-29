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Jaume Ponsarnau, a Jon Txakartegi: “Toda esta gente nos ha apoyado siempre, desde que estoy aquí”

Jaume Ponsarnau eta Jon Txakartegi
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jaume Ponsarnau, Jon Txakartegiri: “Zale hauek guztiek beti babestu gaituzte, hemen lanean hasi nintzenetik”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Surne Bilbao ha sido entrevistado por el comentarista de EITB Jon Txakartegi, tras ganar, en Miribilla, la segunda FIBA Europe Cup para el equipo vasco; ha sido un regalo de Xabier de la Fuente a Jon Txakartegi, en la retransmisión.

Baloncesto FIBA Europe Cup Jaume Ponsarnau Bilbao Basket

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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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