LIGA ENDESA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Surne Bilbao cierra una semana fantástica y hunde al Granada (88-83)

Endesa Liga
18:00 - 20:00
Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok aste zoragarria itxi eta Granada hondoratu du (88-83)
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao ha vencido con dificultad al Coviran Granada (88-83) en Miribilla, cerrando una gran semana tras ganar la Copa FIBA Europa y metiéndose en la lucha por el playoff. A pesar de que el Granada ha competido hasta el final, la derrota lo acerca al descenso.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X