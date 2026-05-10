El Hiopos Lleida se acercó al objetivo de sellar la permanencia en la Liga Endesa después de doblegar este domingo en el Barris Nord al Surne Bilbao Basket (90-81) en un duelo que no se decidió hasta el último cuarto.



Un parcial de 10-1 de los catalanes en tres minutos del último cuarto fue clave para que consiguieran el triunfo ante los hombres de negro. El escolta James Batemon, con 20 puntos, fue el máximo anotador del encuentro.