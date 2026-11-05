Fenerbahce arrolla a un Baskonia sin recursos (84-65)

Kosner Baskonia apenas ha podido discutir el partido en el que Fenerbahce ha impuesto su ritmo desde el inicio. Los turcos han aprovechado las numerosas bajas del equipo vitoriano para encarrilar una victoria que ya tenían prácticamente asegurada en el descanso.

Kenneth Faried ha sostenido al equipo durante el primer cuarto. Su presencia cerca del aro ha permitido al equipo mantenerse en el partido, mientras que el acierto exterior del Fenerbahce hacía más evidente la diferencia. La situación ha empeorado con el comienzo de las rotaciones. Baskonia ha perdido consistencia y los turcos han encontrado espacios para lograr que el marcador alcanzara el 33-18 al final del primer cuarto.

En el segundo cuarto, Baskonia ha tenido que sufrir mucho para puntuar en ataque posicional, sin encontrar soluciones desde el triple. Fenerbahce ha aprovechado el desequilibrio defensivo para aumentar la diferencia y llegar al descanso con un 52-32 .

Tras el paso por vestuarios, los de Perasovic han intentado contener el avance local, pero la falta de acierto ha pesado demasiado. Los alaveses han firmado un pobre 1 de 18 en triples.

La expulsión de Wade Baldwin en el tramo final, ha abierto un nuevo escenario a pesar de que el choque estaba sentenciado. Baskonia ha tratado de acortar distancias pero ha terminado perdiendo por 84-65.