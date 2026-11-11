Nacido el 17 de enero de 2000 en Sarajevo, Kamenjas se formó en el Spars Sarajevo, con el que debutó como profesional en 2017 en la liga bosnia y conquistó la Copa de Bosnia en 2020.

En 2022 fichó por el Buducnost VOLI, con el que compitió en la Liga Adriática y la EuroCup durante tres temporadas (2022-2025) y ganó tres ligas de Montenegro y la Copa de Montenegro de 2025.

En la temporada 2025-26 debutó en la EuroLeague con el Dubai Basketball, club con el que también ha disputado Liga Adriática. Kenan ha promediado este inicio de temporada 2026-27, en Liga ABA, 5.8 puntos y 3.6 rebotes.

Con la incorporación de Kenan Kamenjas, Kosner Baskonia suma a su plantilla “un jugador físico y experiencia europea”, ha explicado el equipo alavés.