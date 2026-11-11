El bosnio Kenan Kamenjas, otro refuerzo para el diezmado juego interior del Kosner Baskonia
Kosner Baskonia ha incorporado a sus filas al pívot Kenan Kamenjas (Sarajevo, 2000), que llega cedido procedente del Dubai Basketball y se convierte en nuevo jugador azulgrana hasta final de temporada, según ha informado el club vitoriano en una nota. El conjunto alavés también ha anunciado este miércoles el fichaje del interior letón Rolands Smits.
Nacido el 17 de enero de 2000 en Sarajevo, Kamenjas se formó en el Spars Sarajevo, con el que debutó como profesional en 2017 en la liga bosnia y conquistó la Copa de Bosnia en 2020.
En 2022 fichó por el Buducnost VOLI, con el que compitió en la Liga Adriática y la EuroCup durante tres temporadas (2022-2025) y ganó tres ligas de Montenegro y la Copa de Montenegro de 2025.
En la temporada 2025-26 debutó en la EuroLeague con el Dubai Basketball, club con el que también ha disputado Liga Adriática. Kenan ha promediado este inicio de temporada 2026-27, en Liga ABA, 5.8 puntos y 3.6 rebotes.
Con la incorporación de Kenan Kamenjas, Kosner Baskonia suma a su plantilla “un jugador físico y experiencia europea”, ha explicado el equipo alavés.