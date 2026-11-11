Rolands Smits refuerza el juego interior del Kosner Baskonia hasta el final de la temporada 2026-2027

El Kosner Baskonia ha fichado al ala pívot letón Rolands Smits, hasta el final de la temporada 2026-2027, según ha anunciado el club vasco este miércoles. Smits, de 2,07 y 31 años, llega al Kosner Baskonia desde el Ningbo Rockets, de la Liga de China; Smits tiene experiencia en la Liga Endesa y en la Euroliga, ya que ha jugado en el Fuenlabrada, en el FC Barcelona, en el Zalgiris Kaunas y en el Anadolu Efes.

En el Anadolu Efes, el nuevo jugador del Kosner Baskonia jugó 249 partidos, y obtuvo un promedio de 6,7 puntos y 3,2 rebotes por encuentro. En la Liga de China, en esta temporada, venía anotando 11,8 puntos por partido, con 7,6 rebotes de media.

A juicio del Kosner Baskonia, Rolands Smits “es un jugador con experiencia al máximo nivel europeo, con intensidad y versatilidad para el juego de Velimir Perasovic”.