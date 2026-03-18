“Ha sido maravilloso conocer a los chicos y al cuerpo técnico. No he hecho más que oír cosas buenas del equipo”, ha apuntado el nuevo techo de equipo vitoriano (213 cm), que llega con referencias de Pablo Prigioni, su entrenador en Minessota y de su hermano, Kai Edwards, que jugó en las categorías de la Federación Española.