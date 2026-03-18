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Paolo Galbiati: "Si yo tengo cinco jugadores que pueden ir a la cancha, yo tengo que competir"

Paolo Galbiati Olynpiakosen prebian
18:00 - 20:00
Paolo Galbiati entrenador del Kosner Baskonia
Euskaraz irakurri: Paolo Galbiati: "Lesionatuak ez dira aitzakia nik kantxara joan daitezkeen bost jokalari baditut, nik lehiatu behar dut"
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E. I. I. | EITB

Última actualización

Paolo Galbiati ha respondido a las preguntas de los medios en la previa del encuentro de Euroliga ante el Olympiacos. El italiano ha hablado sobre la situación actual del equipo, dejando claro que la plaga de lesiones que sufren "no son excusa".

Baloncesto Saski Baskonia Euroliga Paolo Galbiati

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