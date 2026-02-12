Euroliga
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Baskonia, a por la segunda victoria lejos del Buesa Arena

Los de Paolo Galbiati intentarán aprovechar los problemas institucionales del Mónaco para hacerse con la victoria lejos de casa.
Trent Forrest Kosner Baskoniako jokalaria Monakoren aurka Buesa Arenan (Euroliga)
Trent Forrest jugador del Baskonia; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Baskonia bigarren garaipenaren bila Buesa Arenatik urrun
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El Baskonia buscará su segunda victoria lejos del Buesa Arena en esta temporada de la Euroliga, este viernes a las 19:30. Para ello intentaran aprovechar los problemas institucionales del Mónaco, los cuales han afectado al rendimiento deportivo del equipo, llegando a encadenar cinco derrotas consecutivas en la competición continental.

Los vitorianos ocupan la decimosexta plaza de la clasificación, con nueve victorias en lo que va de campeonato, seis menos que su próximo rival. El Mónaco se encuentra en la décima plaza, con dieciséis victorias marcando el límite con el ‘play in’.

En liga francesa han conseguido levantar el vuelo, pero en los partidos europeos, los de Vassilis Spanoulis están sufriendo más de lo esperado. A pesar de todo el Mónaco sigue siendo el segundo equipo que más anota por partido.

Paolo Galbiati prentsaren galderak erantzuten, Monakoren aurkako partidaren prebian
18:00 - 20:00
Galbiati: "Howard es un atacante increible y ahora intenta defender como probablemente no ha hecho en su vida"

Por su parte el conjunto de Paolo Galbiati ha perdido sus dos últimos partidos en la Euroliga ante el Olimpia Milano y el Barcelona. Su última victoria en esta competición llego en el Buesa Arena ante el Zalgiris.

Ambos equipos tendrán bajas para este enfrentamiento, por un lado, los vascos siguen si poder contar con Tadas Sedekerskis. Y por el otro el conjunto monegasco no podrá contar con uno de sus postes destacados, Kevarrious Hayes.

Baloncesto Saski Baskonia Euroliga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X