El Baskonia buscará su segunda victoria lejos del Buesa Arena en esta temporada de la Euroliga, este viernes a las 19:30. Para ello intentaran aprovechar los problemas institucionales del Mónaco, los cuales han afectado al rendimiento deportivo del equipo, llegando a encadenar cinco derrotas consecutivas en la competición continental.

Los vitorianos ocupan la decimosexta plaza de la clasificación, con nueve victorias en lo que va de campeonato, seis menos que su próximo rival. El Mónaco se encuentra en la décima plaza, con dieciséis victorias marcando el límite con el ‘play in’.

En liga francesa han conseguido levantar el vuelo, pero en los partidos europeos, los de Vassilis Spanoulis están sufriendo más de lo esperado. A pesar de todo el Mónaco sigue siendo el segundo equipo que más anota por partido.