Kosner Baskonia cae derrotado en su visita al Bayern Munich (96-86) 

El conjunto vitoriano sigue sin ganar fuera de casa en este campeonato desde hace meses.

Bayern Munich-Baskonia Euroligan. IRUDIA: Kosner Baskonia.
Imagen del partido ante el Bayern de Múnich. Imagen: @Baskonia
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak 96-89 galdu du Bayern Munichi egindako bisitan
El Kosner Baskonia perdió este miércoles contra el Bayern Múnich en la jornada 20 de la fase regular de la Euroliga, por lo que lleva 13 meses sin conocer la victoria fuera de casa en esta competición. Los baskonistas sufrieron la puntería del escolta Andreas Obst, que anotó 37 puntos.

El buen inicio de los alaveses, gracias a Rodions Kurucs y a Matteo Spagnolo, se difuminó en cuanto Obst entró en escena. El acierto de Obst en tiros lejanos y la intimidación de Isiaha Mike voltearon el marcador en el primer periodo (24-19) a favor de los alemanes.

Los de Paolo Galbiati entraron con más intensidad, e igualaron el choque a pesar de los errores. Ocho puntos del tirador alemán dilapidaron la ventaja baskonista tras el descanso, pero aún así, Matteo Spagnolo y Eugene Omoruyi se encargaron de estirar  la renta y encarar el último asalto con todo a favor, 60-69.

Los vitorianos fueron incapaces de defender a los anotadores alemanes y un triple de Isaiah Mike acabó con las opciones de un Baskonia que se deshizo en el último cuarto, 96-89.

 

Saski Baskonia

