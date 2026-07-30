Maddie Garrick abandona Kutxabank Araski tras su lesión

El pasado mes de junio el Araski anuncio el fichaje de la jugadora australiana Maddie Garrick. Ahora jugadora y club han llegado a un acuerdo mutuo para finalizar su contrato tras una lesión. Desde el club vitoriano le han deseado “una pronta y buena recuperación” y “la mejor suerte en su futuro personal y profesional”.

Garrick ya tenía experiencia en la Liga Femenina Endesa, ya que había estado en las filas del CAB Estepona y Movistar Estudiantes.

Natural de Shepparton, Garrick había desarrollado gran parte de su carrera en el Bendigo Spirit de Australia y en los Melbourne Boomers, consiguiendo dos títulos del WNBL.

Su carrera también ha estado marcada por sus experiencias en Turquía, Italia, México y Francia, además de tener experiencia en las modalidades 5x5 y 3x3 con Australia a nivel internacional.