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El Araski ficha a la escolta Nikola Dudasova

La jugadora eslovaca, de 31 años, llega al equipo vasco desde el Leganés, donde ha promediado, en la temporada 2025-2026, 10,3 puntos, 3,5 rebotes y 2,4 asistencias por partido.
Nikola Dudasova (Araski)
Nikola Dudasova llega al Araski desde el Leganés. Foto: Kutxabank Araski.
Euskaraz irakurri: Araskik Nikola Dudasova eskolta fitxatu du
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Kutxabank Araski ha fichado a la escolta Nikola Dudasova, según ha anunciado este lunes el club vitoriano. La jugadora eslovaca, de 31 años, llega al equipo vasco desde el Leganés, en la Liga Endesa, donde ha promediado, en la temporada 2025-2026, 10,3 puntos, 3,5 rebotes y 2,4 asistencias por partido.

Dudasova, además de en el Leganés, ha jugado en los siguientes equipos: Piestanske Cajky y MBK Ruzomberok (Eslovaquia), Basket Zabiny Brno (República Checa), 1KS Sleza Wroclaw (Polonia), NKA Universitas PEAC y Atomeromu KSC Szekszard (Hungría), Elitzur Ramla (Israel) y Reyer Venezia (Italia).

A juicio de Made Urieta, entrenadora del Kutxabank Araski, Dudasova “es una jugadora con muchos puntos en sus manos, eléctrica y generadora a campo abierto. También tiene una mejor defensa de uno por uno, y nos va a dar un aire bueno”.

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