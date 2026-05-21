El IDK Euskotren renueva a Faye y Bessoir no continuará en Gernika
El IDK Euskotren renueva a Khadija Faye, mientras que Emlily Bessoir y el Gernika KESB separan sus caminos. Ambas jugadoras llegaron a sus respectivos clubes para disputar la temporada 2025-2026.
La jugadora senegalesa ha disputado 31 partidos durante esta temporada, donde ha promediado 11,5 puntos y 8 rebotes en 27 minutos de juego. La pívot ha tenido un gran impacto en el club donostiarra, y por esto se ha ganado la renovación.
Khadija Faye, jugadora del IDK Euskotren; Foto: IDK Euskotren
Por su parte, el Gernika KESB no renovará a Emlily Bessoir, y le ha agradecido “el trabajo realizado y la profesionalidad que ha mostrado desde el primer día” mediante un comunicado que han publicado en su pagina web. Además, le han deseado “mucha suerte” en sus próximos proyectos “tanto profesionales como personales”.
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