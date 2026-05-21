El IDK Euskotren renueva a Faye y Bessoir no continuará en Gernika

El IDK Euskotren renueva a Khadija Faye, mientras que Emlily Bessoir y el Gernika KESB separan sus caminos. Ambas jugadoras llegaron a sus respectivos clubes para disputar la temporada 2025-2026.

La jugadora senegalesa ha disputado 31 partidos durante esta temporada, donde ha promediado 11,5 puntos y 8 rebotes en 27 minutos de juego. La pívot ha tenido un gran impacto en el club donostiarra, y por esto se ha ganado la renovación.