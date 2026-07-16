BAXI Ferrol-Kutxabank Araski, Durán Maquinaria Ensino-Mirai Euskotren y Celta Femxa Zorka-Gernika Bizkaia, en la primera jornada de la LF Endesa
Los tres representantes vascos que participan este año en la Liga Femenina Endesa de baloncesto ya conocen su calendario de una temporada que echará a rodar el próximo 3 de octubre.
Kutxabank Araski, Mirai Euskortren y Gernika Bizkaia, los tres representantes vascos que este año participarán en la LF Endesa, ya conocen su calendario de una temporada que echará a rodar el próximo 3 de octubre.
Kutxabank Araski visitará a BAXI Ferrol en la primera jornada, mientras que Mirai Euskotren jugará en la cancha del Durán Maquinaria Ensino. El Gernika Bizkaia, por su parte, debutará frente al Celta Femxa Zorka a domicilio.
Esta temporada habrá oportunidad de disfrutar de un total de 6 derbis:
-Jornada 10: Mirai Euskotren vs Kutxabank Araski, 5 de diciembre.
-Jornada 11: Kutxabank Araski vs Gernika Bizkaia, 9 de diciembre.
-Jornada 14: Gernika Bizkaia vs Mirai Euskotren, 22 de diciembre.
-Jornada 18: Kutxabank Araski vs Mirai Euskotren, 16 de enero.
-Jornada 26: Gernika Bizkaia vs Kutxabank Araski, 17 de marzo.
-Jornada 27: Mirai Euskotren vs Gernika Bizkaia, 20 de marzo.
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