BAXI Ferrol-Kutxabank Araski, Durán Maquinaria Ensino-Mirai Euskotren y Celta Femxa Zorka-Gernika Bizkaia, en la primera jornada de la LF Endesa

Kutxabank Araski, Mirai Euskortren y Gernika Bizkaia, los tres representantes vascos que este año participarán en la LF Endesa, ya conocen su calendario de una temporada que echará a rodar el próximo 3 de octubre.

Kutxabank Araski visitará a BAXI Ferrol en la primera jornada, mientras que Mirai Euskotren jugará en la cancha del Durán Maquinaria Ensino. El Gernika Bizkaia, por su parte, debutará frente al Celta Femxa Zorka a domicilio.

Esta temporada habrá oportunidad de disfrutar de un total de 6 derbis:

-Jornada 10: Mirai Euskotren vs Kutxabank Araski, 5 de diciembre.

-Jornada 11: Kutxabank Araski vs Gernika Bizkaia, 9 de diciembre.

-Jornada 14: Gernika Bizkaia vs Mirai Euskotren, 22 de diciembre.

-Jornada 18: Kutxabank Araski vs Mirai Euskotren, 16 de enero.

-Jornada 26: Gernika Bizkaia vs Kutxabank Araski, 17 de marzo.

-Jornada 27: Mirai Euskotren vs Gernika Bizkaia, 20 de marzo.