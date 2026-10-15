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El Cross de Zornotza, de tradición familiar a carrera internacional
Euskaraz irakurri: Bideoa: Zornotzako Nazioarteko Krosa, familian antolatutako ekimena
Hoy en día tiene fama mundial, pero el Cross Internacional de Zornotza tiene un origen humilde. Es una carrera con una gran tradición familiar que han hecho posible generación tras generación. El domingo se disputa su 72ª edición.
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