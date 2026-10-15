EL DOMINGO, 72ª EDICIÓN

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El Cross de Zornotza, de tradición familiar a carrera internacional

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Zornotzako-Krosa-Kimetz-Bilbao-antolatzailea
18:00 - 20:00

Kimetz Bilbao, organizador del Cross Internacional de Zornotza. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Zornotzako Nazioarteko Krosa, familian antolatutako ekimena
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Hoy en día tiene fama mundial, pero el Cross Internacional de Zornotza tiene un origen humilde. Es una carrera con una gran tradición familiar que han hecho posible generación tras generación. El domingo se disputa su 72ª edición. 

Atletismo

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