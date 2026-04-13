La Behobia-San Sebastián abre el martes 14 de abril el registro para el sorteo de dorsales de la edición de 2026
La organización de la Behobia-San Sebastián anuncia el inicio de la fase de registro para el sorteo de dorsales de su 61.ª edición, para la cual ha confirmado que se sortearán un total de 17.287 dorsales. Este proceso busca ofrecer las mismas oportunidades a todos los atletas que deseen formar parte de la carrera.
Fechas y proceso de registro
El plazo para inscribirse en el sorteo se abrirá el 14 de abril a las 12:00 horas y se cerrará el 22 de abril a las 23:59 horas. La organización recuerda que el orden de inscripción durante estos ocho días no influye en las probabilidades de éxito, ya que todos los registros entrarán en igualdad de condiciones al sorteo notarial.
Este año, el registro al sorteo conlleva el pago de 1 euro no reembolsable. La recaudación total se destinará de forma íntegra a los Proyectos Solidarios de la Behobia-San Sebastián.
Detalles clave para las y los corredores:
Grupos: se permite el registro de hasta 3 personas por solicitud, facilitando que amigos o familiares puedan participar juntos. Se recuerda que una persona únicamente podrá registrarse una vez.
Validación: tras realizar el pago, cada persona registrada recibirá un email de confirmación que deberá validar antes del 23 de abril para que el registro entre en el sorteo.
Asignación de números: el 24 de abril, las personas registradas que hayan validado su registro recibirán por correo electrónico su número oficial para el sorteo.
El sorteo y la formalización: el sorteo de los 17287 dorsales restantes tras la primera fase se llevará a cabo ante notario el 29 de abril de 2026. Las personas afortunadas podrán formalizar su inscripción definitiva entre el 5 y el 11 de mayo. Aquellos que no resulten agraciados pasarán automáticamente a una lista de espera, la cual comenzará a moverse a partir del 12 de mayo según la disponibilidad de plazas.
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