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Hondarribia, con la vista puesta en el play-off para la Liga Euskotren

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Hondarribia 2 - ETE Liga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hondarribiak begiz jota ditu Euskotren Ligarako kanporaketak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hondarribia sufrió un duro golpe al descender de la Liga Euskotren. Sin embargo, el equipo reaccionó y con cuatro banderas a sus espaldas es ahora líder de la Liga ETE. El entrenador Osertz Alday tiene muy claro los objetivos de este año: Mantener los dos primeros puestos y jugar el play-off. 

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