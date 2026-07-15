Hondarribia, con la vista puesta en el play-off para la Liga Euskotren
Hondarribia sufrió un duro golpe al descender de la Liga Euskotren. Sin embargo, el equipo reaccionó y con cuatro banderas a sus espaldas es ahora líder de la Liga ETE. El entrenador Osertz Alday tiene muy claro los objetivos de este año: Mantener los dos primeros puestos y jugar el play-off.
Te puede interesar
Deustu, en la cresta de la ola con el liderato en la ARC 1
Deusto lidera la Liga ARC 1 con tres banderas en las primeras cinco jornadas. En la clasificación tienen a Zarautz a dos puntos, mientras que Zumaia los sigue con cuatro de diferencia. A pesar de que aún es pronto, la tomatera sueña con los play-offs de acceso a la Liga Eusko Label.
Deusto domina en Plentzia y Zarautz gana la bandera de Elantxobe
Deusto ha ganado la Bandera de Plentzia en la Liga ARC1 y Zarautz ha sido la más rápida en la Bandera de Elantxobe de la Liga ETE. La Tomatera, además, ha logrado el liderato en la clasificación general tras sumar su segunda victoria del verano.
Deusto se impone en la segunda jornada de la ARC1
Este domingio se ha disputado la segunda jornada de la Liga ARC1. Tras un igualado inicio entre Zarautz y Deusto, los vizcaínos han terminado alzándose con la victoria.
Hondarribia supera a Zarautz y Kaiku en el último largo
La segunda jornada de la división de plata, disputada este domingo en San Pedro, ha estado marcada por el cambio de formato debido a problemas con las balizas. La regata se ha disputado en formato contrareloj. En la liga ETE el triunfo ha sido para Hondarribia.
Deusto y Hondarribia dominan en Pasaia
La Tomatera ha sido la más rápida en la Bandera Adinberri de la Liga ARC1, mientras que la Ama Guadalupekoa ha ganado la Bandera de Hernani de la Liga ETE.
La liga ARC 1 inicia la nueva temporada el sábado en Astillero
Las ligas ARC y ETE comienzan la temporada este fin de semana. El sábado, la regata será en Astillero. El domingo, en Pasaia. En la Liga ARC 1, Zarautz es la favorita, seguido de Zumaia, Deusto Arkote y Deusto.
Orio y Arraun Lagunak no permiten sorpresas y se proclaman campeones de España
La San Nikolas ha roto la regata en el segundo largo para ganar por decimoséptima vez el título masculino, con Kaiarriba Donostiarra, segundo, y Zierbena, tercero. En la modalidad femenina, la Lugañene gana su tercer título estatal tras terminar por delante de Astillero y Perilló.
Las traineras vascas estarán en la final del Campeonato de España
Las cuatro embarcaciones vascas que participan en el Campeonato de España han logrado el pase a la final. En categoría femenina el mejor tiempo ha sido para Arraun Lagunak, mientras que en categoría masculina, Orio se ha impuesto. El domingo por la mañana se disputarán las finales.
El fin de semana se disputa el Campeonato de España de Traineras en Moaña
Cuatro traineras vascas competirán en la competiicón: Donostia Arraun Lagunak en la modalidad femenina, y Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena en la masculina. Habrá dos jornadas y la del domingo se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en la web kirolakeitb.eus y, en ETB1, a las 12:00 horas.