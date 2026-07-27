Etxabe sobre lo ocurrido el sábado: “Se tomó la mejor decisión, no se daban las condiciones para remar"
"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".
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Xubane Uribarrena: “Si este equipo tiene algo, eso es cabeza”
La remera de Arraun Lagunak ha compartido cómo ha vivido la rergata de Getxo desde dentro. Cree que su equipo ha hecho un buen trabajo y ha elogiado la concentración de las remeras. También se ha referido a la polémica surgida ayer en Donostia y ha dejado bien clara su opinión al respecto.
Itziar Eguren, emocionada: “Las golondrinas nunca dejan de volar"
La Lugañene no ha tenido rival en la II Bandeira Femenina Concello de Bueu y suma su séptima victoria de la temporada. Las de Donostia, además, han batido el récord del campo de regateo. "Las golondrinas nunca dejan de volar", ha declarado la presidenta Itziar Eguren muy emocionada.
Itziar Eguren: “Haciendo bien las cosas, no hay techo"
La presidenta de Arraun Lagunak ve a su equipo "unido" y alaba el trabajo de las chicas. Destaca que están ganando todo y que, trabajando bien, no hay "techo".
Xubane Uribarrena: “Normalmente, nos cuesta mucho ganar en Orio"
Xubane Uribarrena, remera de Arraun Lagunak, habla de su victoria en la Bandera Orio Kanpina. Señala que es una regata que "siempre nos cuesta" pero que han ganado haciendo un buen trabajo.
La regata de Arraun Lagunak en la Bandera Orio Kanpina, vista desde la minicámara
La embarcación donostiarra ha sido la ganadora de la quinta jornada de la Liga Euskotren. Así ha sido la regata de la embarcación líder de la liga, vista desde la minicámara.
Nagore Osoro: “Se oyen muchas cosas, y con la victoria de hoy dormiremos más tranquilas"
La patrona de Arran Lagunak se muestra satisfecha tras ganar la Bandera CaixaBank de Castro. Afirma que, con la mar brava, han hecho una buena regata y que han demostrado no remar "sólo en la ría".
Los últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera Petronor, desde dentro de la embarcación
Arraun Lagunak ha logrado su tercer triunfo consecutivo imponiéndose en las tre sprimeras jornadas de la Liga Euskotren. Estos son los últimos metros de las Bandera Petronor captados desde la minicámara situada en el bote donostiarra.
Amaia Eguren: “Ha sido mi estreno en la Liga Euskotren y estoy con un subidón enorme"
Arraun Lagunak sigue líder de la Liga Euskotren tras ganar las tres primeras regatas de la temporada.
Últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera de Bilbao
Arraun Lagunak ha dominado también la Bandera de Bilbao, logrando la segunda bandera de la Liga Euskotren 2026, con 6 segundos de ventaja sobre Tolosaldea y 10 sobre Hibaika. Vuelve a ver aquí los últimos metros de la Lugañene.