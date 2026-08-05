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Amaia Eguren, patrona de Arraun Lagunak: “Todavía me cuesta verme en la televisión"

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18:00 - 20:00

Amaia Eguren, patrona de Arraun Lagunak. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Elkarrizketa Amaia Eguren Arraun Lagunakeko patroiari Euskotren Liga
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KIROLAK EITB

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Amaia Eguren llegó al remo de forma inesperada hace dos años. Está feliz por haber ondeado tres banderas, pero reconoce que no es un tarea sencilla dirigir la embarcación.

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Etxabe sobre lo ocurrido el sábado: “Se tomó la mejor decisión, no se daban las condiciones para remar"

"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".

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