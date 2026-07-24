Ibon Urbieta: “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para salir del bache"
La embarcación que dirige Ibon Urbieta ocupa la 8ª posición de la tabla con 15 puntos. El equipo sabe que la situación es complicada, pero está convencido de que pueden salir del bache. El sábado les espera la regata de casa.
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