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Ibon Urbieta: “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para salir del bache"

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Ibon Urbieta
18:00 - 20:00
Ibon Urbieta, entrenador de la Donostiarra
Euskaraz irakurri: Ibon Urbieta: "Gure esku dagoen guztia egiten ari gara zulotik ateratzeko"
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KIROLAK EITB

Última actualización

La embarcación que dirige Ibon Urbieta ocupa la 8ª posición de la tabla con 15 puntos. El equipo sabe que la situación es complicada, pero está convencido de que pueden salir del bache. El sábado les espera la regata de casa. 

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