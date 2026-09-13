Arraun Lagunak suma su quinta Bandera de La Concha

Donostia Arraun Lagunak ha conseguido su quinta Bandera de La Concha, la cuarta consecutiva, y ha demostrado en aguas de San Sebastián que, como en temporadas anteriores, no tiene rival en el remo femenino hoy en día.

Las donostiarras llegaban de la primera jornada con nueve segundos de renta sobre Tolosaldea, que se hundió en esta jornada, pero no tuvieron que administrar ninguna ventaja porque desde la salida atacaron con rabia para deshacerse de cualquier compañía.

La Lugañene llegó a mitad de prueba distanciada y el tramo de vuelta lo surcó con Tolosaldea desplazada a seis segundos más y San Juan y la cántabra Astillero todavía más alejadas.

De esta manera, la entrada en la bahía fue un regalo para unas remeras de Arraun Lagunak que ya celebraban el nuevo éxito antes de meta.

La victoria en la Bandera de La Concha pone un broche muy brillante a una temporada histórica, ya que las donostiarras lo han ganado todo y siguen esperando traineras adversarias con capacidad de batirlas.

Si dejamos a un lado a Arraun Lagunak porque está a un nivel inalcanzable, hoy debemos destacar el gran trabajo realizado por San Juan que, tras ponerse a dos segundos de las primeras, han terminado en segundo lugar superando a Tolosaldea. Astillero, por su parte, ha sido cuarta.

La tanda de consolación la ha ganado con un dominio incontestable de Hibaika que, tras un primer largo igualado, ha firmado una gestión de ciaboga excelente para desplazar en la vuelta a todas sus rivales -Donostiarra, Orio y Zarautz- con diferencias en torno a los diez segundos.