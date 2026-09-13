Orio se corona en La Concha, dando una exhibición en la segunda jornada
Sumando con los tiempos de la primera jornada, Orio ha dominado la general de La Concha, con el segundo puesto para la trainera local, la Donostiarra, a 16 segundos, mientras que el tercer puesto ha sido para Zierbena, a 31 segundos.
Orio ha salido victoriosa este domingo también en la segunda jornada de la Bandera de La Concha, en la que la embarcación San Nicolás no ha necesitado de los tres segundos de ventaja logrados en la primera jornada y ha revalidado la bandera lograda el año pasado.
Con un tiempo de 19 minutos y 36 segundos se ha impuesto el campeón de la liga Eusko Label. Bermeo, que ha salido en la primera tanda, ha sido segunda a 12 segundos, y tercera Donostiarra, a 13 segundos.
Por lo tanto, sumando los tiempos de la primera jornada, Orio ha dominado la clasificación general de La Concha, con el segundo puesto para la trainera local, Donostiarra, a 16 segundos, y un tercer puesto para Zierbena, a 31 segundos.
Las traineras de la primera tanda han salido muy igualadas en cuanto a ritmo. Tras la primera ciaboga, Bermeo ha sacado una ligera ventaja que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Getaria ha intentado seguir de cerca a la Bou Bizkaia, quedando descolgados Lekittarra y Ondarroa. En el largo de vuelta, la ventaja de Bermeo ha sido insalvable y todas las traineras han buscado las calles centrales para aprovechar las condiciones del mar. Bermeo ha entrado en meta con un tiempo de 19 minutos y 47 segundos. Getaria ha llegado a 11 segundos, Lekittarra a 17 y Ondarroa a 20.
Antes de comenzar la segunda tanda, el juez ha enseñado la bandera azul a Donostiarra para recordarle el aviso recibido en la primera jornada por el pesaje de la trainera. Los nervios eran evidentes y desde las primeras paladas han impuesto un ritmo trepidante, acercándose Orio y Zierbena hacia las calles centrales, ofreciendo rivalidad y espectáculo.
Pero eso solo ha durado los primeros minutos. El vencedor de la primera jornada ha vuelto a ponerse al frente de la regata metiendo una marcha más y ha dejado a sus rivales con la imposibilidad de seguir, de forma que cuando han llegado a la ciaboga Orio ha tenido una ventaja de 6 segundos sobre Donostiarra, que les ha seguido más cerca, y superando en 11 segundos la marca fijada por Bermeo en la primera tanda.
En los últimos metros, los de Gorka Aranberri solo han tenido que disfrutar, ya con la bandera asegurada. Se han llevado su 34ª Bandera de la Concha, la undécima para Aranberri, terminando los trabajos en 19 minutos y 36 segundos. Donostiarra ha llegado a 13 segundos, Hondarribia a 15 y Zierbena a 19.
Clasificación de la 2ª jornada
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Orio ha salido victoriosa este domingo también en la segunda jornada de la Bandera de La Concha, en la que la embarcación San Nicolás no ha necesitado de los tres segundos de ventaja logrados en la primera jornada y ha refrendado la bandera lograda el año pasado. Con la de hoy, Gorka Aranberri ha alcanzado un récord absoluto al ganar su 11.ª Bandera de La Concha.
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La regata femenina comenzará a las 11:00 horas, mientras que la masculina lo hará una hora más tarde, a las 12:00 horas.