Las embarcaciones Orio y Donostiarra en categoría masculina, y Arraun Lagunak en categoría femenina, se han entrenado este sábado en la Bahía donostiarra, a escasa hora de la disputa de la segunda y última jornada de la Bandera de La Concha.

Tras la disputa de la primera jornada, Orio cuenta con dos segundos de ventaja sobre Donostiarra, mientras que la "Lugañene" de Arraun Lagunak tiene nueve sobre Tolosaldea.