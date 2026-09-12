Segunda jornada
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los grandes favoritos se entrenan en La Concha, en vísperas de la jornada definitiva

Publicidad
Kontxa entrenamenduak Donostiarra
18:00 - 20:00
Donostiarra, durante el entrenamiento de este sábado. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Faborito nagusiak Kontxan entrenatu dira, egun handiaren atarian
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Las embarcaciones Orio y Donostiarra en categoría masculina, y Arraun Lagunak en categoría femenina, se han entrenado este sábado en la Bahía donostiarra, a escasa hora de la disputa de la segunda y última jornada de la Bandera de La Concha.

Tras la disputa de la primera jornada, Orio cuenta con dos segundos de ventaja sobre Donostiarra, mientras que la "Lugañene" de Arraun Lagunak tiene nueve sobre Tolosaldea.

Bandera de La Concha

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X