“KONTXA HONDOTIK”

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“Kontxa Hondotik”: la incidencia de las mareas, en la Bandera de La Concha

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Euskaraz irakurri: “Kontxa Hondotik”: mareen eragina, Kontxako Banderan
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¿Qué tratan de hacer las traineras si la regata tiene lugar cuando la marea está subiendo? Y si, por el contrario, está bajando, ¿cuál es la mejor zona del campo de regateo? Nos lo detalla Ibon Gaztañazpi.

Remo Mujeres deportistas Bandera de La Concha

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“Kontxa Hondotik”: viaje al pasado. ¿Cómo comenzó la historia de la Bandera de La Concha, en 1879?

El periodista de EITB Ibon Gaztañazpi nos muestra cómo era el puerto de San Sebastián hace 147 años, cuando se disputó la Bandera de La Concha por primera vez. Es el primero de una serie de reportajes especiales que EITB va a emitir durante esta semana, en los días previos a que la edición de 2026 de la Bandera de La Concha va a quedar decidida. NOTA: Vídeo generado mediante Inteligencia Artificial

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