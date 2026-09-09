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Final Four de la Jai Alai League, a partir del 14 de septiembre

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Jai Alai League: Final Four aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación de la Final Four de la Liga Jai Alai
Euskaraz irakurri: Jai Alai Ligako Lauko finala, irailaren 14tik aurrera
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Última actualización

El frontón Karmelo Balda ha acogido este miércoles la presentación de la Final Four de la Jai Alai League. Se jugará los próximos tres lunes. En categoría femenina, competirán Elaia-Arai, Maite-Frida, Ihart-Maia y Lur-Oaia, mientras que en categoría masculina, Barandika-Basque, Erkiaga-Gorka, Urreisti-Lekerika y Johan-Manci.

Jai Alai League Xabier Barandika Johan Sorozabal Mikel Mancisidor Aritz Erkiaga Unai Lekerika Cesta punta

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Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Barandika y Oyhenard ganan el 4 Master de San Juan de Luz

En cesta punta, Barandika y Oyhenard han ganado la final del 4 Master de San Juan de Luz. Han necesitado el tercer juego para vencer a Erkiaga y Basque. En el primero, 15-13, han dominado los de Ispaster y Bidarte. El segundo, 13-15, ha sido para el gernikarra y el de San Juan de Luz. En el decisivo, 1-5, han dominado Barandika y Oyhenard. El delantero de Gernika está en racha; se ha embolsado 11 de sus últimos 12 partidos.

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