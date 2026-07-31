EN DIRECTO: La regatas de las ligas Euskotren y Eusko Label, desde Lekeitio
Emisión en directo de la Ikurriña de Lekeitio de la Liga Euskotren y de la Ikurriña El Correo-Kutxabank de la Liga Eusko Label.
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EN DIRECTO: Ikurriña de Santurtzi
Emisión en directo de la Ikurriña de Santurtzi de las Ligas Euskotren y Eusko Label.
Asier Arego, disfrutando del remo cual debutante
El fin de semana se disputan en Santurtzi las regatas de las ligas Euskotren y Eusko Label. Aprovechándolo, hemos estado con el patrón de la trainera local, Asier Arego, que en 2010 dejó el remo, pero volvió al mar y este año ha debutado en la máxima categoría.
Zumaia tiene como prioridad mantener la categoría
Atravesado el ecuador de la temporada, Zumaia es penúltima en la clasificación, puesto que le obligaría a disputar los playoffs por la permanencia. Las guipuzcoanas quieren estar un año más con las mejores tripulaciones, pero tendrán que andar con pies de plomo porque sólo tienen a un punto a la Donostiarra, que está en descenso directo.
La ‘Lekittarra' está de dulce, y este domingo remará en casa
La trainera femenina de Isuntza ha conseguido la primera bandera de su historia. La trainera masculina también va por buen camino. El domingo completaron una gran regata en Getxo, terminando terceros. La Lekittarra tenía como objetivo mantener la categoría a principio de temporada y, de momento, están dando pasos firmes para lograr su objetivo.
Nueve bermeanos en la trainera ‘Bou Bizkaia'
Imanol Carueza dio el salto a la trainera el año pasado, y este ha conquistado su primera bandera. Todos tienen claro que los cupos les han abierto puertas. Hasta ahora han ondeado las banderas de Bilbao, Castro y Getxo.
Beni Silva, Comité Técnico de la ACT: “Aplicamos el artículo 32 del código a rajatabla a la media hora"
Benigno Silva, miembro del Comité Técnico de la ACT, ha explicado que, a pesar de que San Juan estuviera ya en el agua, "al pasar la media hora preceptiva, no se cumplían las condiciones". Sobre la regata masculina, Silva ha detallado que la baliza dos estaba dando problemas, no estaba en su sitio: "No había garantía de que esa baliza aguantara".
Etxabe sobre lo ocurrido el sábado: “Se tomó la mejor decisión, no se daban las condiciones para remar"
"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".
Análisis de un fin de semana marcado por el viento y la mala mar
Sara Gandara ha desgranado la actualidad del remo tras la suspensión de la regata del sábado en la Liga Euskotren. San Juan ha publicado un comunicado para aclarar su posición y lo sucedido el sábado en Donostia. Por otro lado, ha resaltado el particular fin de semana vivido por Bermeo Urdaibai, con una de cal y otra de arena.
Los últimos metros de Bermeo en la Ikurrina de Getxo
Revive los úlitmos instantes de la Ikurrina de Getxo de la Liga Euskotren. Bermeo ha ganado la bandera.