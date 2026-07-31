Atravesado el ecuador de la temporada, Zumaia es penúltima en la clasificación, puesto que le obligaría a disputar los playoffs por la permanencia. Las guipuzcoanas quieren estar un año más con las mejores tripulaciones, pero tendrán que andar con pies de plomo porque sólo tienen a un punto a la Donostiarra, que está en descenso directo.