Benigno Silva, miembro del Comité Técnico de la ACT, ha explicado que, a pesar de que San Juan estuviera ya en el agua, "al pasar la media hora preceptiva, no se cumplían las condiciones". Sobre la regata masculina, Silva ha detallado que la baliza dos estaba dando problemas, no estaba en su sitio: "No había garantía de que esa baliza aguantara".