Beni Silva, Comité Técnico de la ACT: “Aplicamos el artículo 32 del código a rajatabla a la media hora"
Benigno Silva, miembro del Comité Técnico de la ACT, ha explicado que, a pesar de que San Juan estuviera ya en el agua, "al pasar la media hora preceptiva, no se cumplían las condiciones". Sobre la regata masculina, Silva ha detallado que la baliza dos estaba dando problemas, no estaba en su sitio: "No había garantía de que esa baliza aguantara".
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"Personalmente, estoy muy orgulloso de la decisión tomada", ha insistido el entrenador de Arraun Lagunak, sobre la regata suspendida el pasado sábado en Donostia-San Sebastián. "Aunque pueda acarrear castigo, me sentiré orgulloso, he dormido muy tranquilo", ha subrayado. Sobre la actitud de San Juan, ha dicho que "siempre hay, no lo diré, una oveja negra, pero las explicaciones las tendrán que dar ellos".
Análisis de un fin de semana marcado por el viento y la mala mar
Sara Gandara ha desgranado la actualidad del remo tras la suspensión de la regata del sábado en la Liga Euskotren. San Juan ha publicado un comunicado para aclarar su posición y lo sucedido el sábado en Donostia. Por otro lado, ha resaltado el particular fin de semana vivido por Bermeo Urdaibai, con una de cal y otra de arena.
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Jon Salsamendi: “Bermeo no ha sido el mejor equipo hoy”
El entrenador de Bermeo se ha mostrado contrento con la victoria de los suyos, pero no cree que hayan dado un buen nivel. Por lo menos, este domingo la mar les ha devuelto lo que les quitó el sábado.
Bermeo, de la pesadilla a la gloria tras ganar la Ikurriña de Getxo
Desde la primera tanda, han conseguido el mejor tiempo. Segunda ha sido Getaria y tercera Lekeitio. Por su parte, los de la tanda de honor han tenido una jornada negra, con Zierbena como mejor trainera en séptima posición.
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
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Xubane Uribarrena: “Si este equipo tiene algo, eso es cabeza”
La remera de Arraun Lagunak ha compartido cómo ha vivido la rergata de Getxo desde dentro. Cree que su equipo ha hecho un buen trabajo y ha elogiado la concentración de las remeras. También se ha referido a la polémica surgida ayer en Donostia y ha dejado bien clara su opinión al respecto.
La regata de Orio en la Bandera Fabrika vista desde la minicámara
La regata de la embarcación oriotarra durante la octava jornada de la Liga Eusko Label vista desde la minicámara a bordo.