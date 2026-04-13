El remontista Aimar Jabalera se rompe la tibia y el peroné

El remontista Aimar Jabalera se ha roto la tibia y el peroné, por esto, permanecerá ocho meses fuera de las canchas, y de esta manera, será baja en los próximos campeonatos.

Según ha informado EITB, el delantero de Doneztebe ha sufrido esta lesión jugando a fútbol en el Doneztebe FT, que compagina con su actividad como remontista.